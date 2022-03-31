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Українські бійці звільнили від російських окупантів п’ять селищ у Запорізькій області

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 542

 

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Як повідомляє командування ДШВ ЗСУ у Facebook, більшість відбитих у орків населених пунктів розташовані в Гуляйпільському районі.

- Підрозділами ДШВ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові боряться за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину.

І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України – це надважливо. Бо головна якість кожного десантника – здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах. Український десантник є синонімом таких понять як честь, гідність, вірність обов’язку, звитяга, - йдеться у повідомленні.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбуці також повідомило, як миколаївський десантник влучним пострілом зупинив головну машину колони російських загарбників та взяв у полон російського офіцера.

Снайпер розвідувального підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади… Микола Б. під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області під час руху ворожої колони влучним пострілом зупинив першу броньовану машину «Рись» 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) зс рф, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї ворожої колони, яка зупинилась. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів.

Зазнавши втрат, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також у цьому бою Микола Б. захопив в полон офіцера окупаційних військ російської федерації.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ звільнення
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