На вихідних у Кременчуці стоятиме спекотна, але похмура погода

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 374

На вихідних у Кременчуці буде спекотно, але похмуро. Нічний суботній дощ закінчиться під ранок, більше опадів у вікенд не передбачається.

За даними Sinoptik, протягом вихідних ясна погода буде лише у суботу, 13 серпня, вдень, у інший час небо затягнуть хмари. Проте прохолоди досить й чекати – повітря прогріється до +30°С.

Подібний прогноз дає й Ventusky: мінливу хмарність у суботу і повністю похмуру погоду у неділю. Температурний мінімум становитиме +20°С, а максимум – +30°С.

Що стосується Gismeteo, цей погодний портал обіцяє на вихідних спеку до +34°С! Найбільш гарячим буде вечір суботи, 13 серпня. Сонце майже не показуватиметься з-за хмар у цей вікенд.