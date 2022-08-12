Голлівудська акторка озвучила епізод серіалу про воєнні злочини рф у Кременчуці

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 128

На офіційній сторінці України в Instagram вийшов новий епізод ілюстрованого серіалу #WitnessingTheWar - проєкт у форматі коротких відео та сторіз для соціальних мереж, що розповідає персональні історії від імені українців, постраждалих від воєнних злочинів російських військових. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Як зазначається, нову серію, де йдеться про жорстокий ракетний удар рф по місту Кременчук 27 червня, внаслідок якого трагічно загинула 21 людина, озвучила Віра Фарміга, голлівудська акторка українського походження.

Історія про пару з Кременчука стала сьомою в рамках креативного проєкту #WitnessingTheWar, який втілюється Brand Ukraine та комунікаційною агенцією plusone social impact у співпраці з МЗС. Аудиторія серіалу вже перевищила 1 мільйон людей, зауважило міністерство.

- Наше ключове завдання в цьому проєкті - донести факти воєнних злочинів до іноземної аудиторії через людські історії, щоб спільними зусиллями світу досягти перемоги світла над темрявою у повномасштабній війні та домогтися справедливого покарання для воєнних злочинців, - зазначає державний експерт зі стратегічних комунікацій МЗС, керівник Ukraine.ua, співзасновник Brand Ukraine Ярослав Турбіль.