Голлівудська акторка озвучила епізод серіалу про воєнні злочини рф у Кременчуці

На офіційній сторінці України в Instagram вийшов новий епізод ілюстрованого серіалу #WitnessingTheWar - проєкт у форматі коротких відео та сторіз для соціальних мереж, що розповідає персональні історії від імені українців, постраждалих від воєнних злочинів російських військових. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Як зазначається, нову серію, де йдеться про жорстокий ракетний удар рф по місту Кременчук 27 червня, внаслідок якого трагічно загинула 21 людина, озвучила Віра Фарміга, голлівудська акторка українського походження.
Історія про пару з Кременчука стала сьомою в рамках креативного проєкту #WitnessingTheWar, який втілюється Brand Ukraine та комунікаційною агенцією plusone social impact у співпраці з МЗС. Аудиторія серіалу вже перевищила 1 мільйон людей, зауважило міністерство.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
На офіційній сторінці України в Instagram вийшов новий епізод ілюстрованого серіалу #WitnessingTheWar - проєкт у форматі коротких відео та сторіз для соціальних мереж, що розповідає персональні історії від імені українців, постраждалих від воєнних злочинів російських військових. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Як зазначається, нову серію, де йдеться про жорстокий ракетний удар рф по місту Кременчук 27 червня, внаслідок якого трагічно загинула 21 людина, озвучила Віра Фарміга, голлівудська акторка українського походження.
Історія про пару з Кременчука стала сьомою в рамках креативного проєкту #WitnessingTheWar, який втілюється Brand Ukraine та комунікаційною агенцією plusone social impact у співпраці з МЗС. Аудиторія серіалу вже перевищила 1 мільйон людей, зауважило міністерство.
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ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер