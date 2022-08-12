Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Кременчук, Культура, Амстор

Голлівудська акторка озвучила епізод серіалу про воєнні злочини рф у Кременчуці

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 128

 

Акторка українського походження

На офіційній сторінці України в Instagram вийшов новий епізод ілюстрованого серіалу #WitnessingTheWar - проєкт у форматі коротких відео та сторіз для соціальних мереж, що розповідає персональні історії від імені українців, постраждалих від воєнних злочинів російських військових. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. 

Як зазначається, нову серію, де йдеться про жорстокий ракетний удар рф по місту Кременчук 27 червня, внаслідок якого трагічно загинула 21 людина, озвучила Віра Фарміга, голлівудська акторка українського походження.

Історія про пару з Кременчука стала сьомою в рамках креативного проєкту #WitnessingTheWar, який втілюється Brand Ukraine та комунікаційною агенцією plusone social impact у співпраці з МЗС. Аудиторія серіалу вже перевищила 1 мільйон людей, зауважило міністерство.

- Наше ключове завдання в цьому проєкті - донести факти воєнних злочинів до іноземної аудиторії через людські історії, щоб спільними зусиллями світу досягти перемоги світла над темрявою у повномасштабній війні та домогтися справедливого покарання для воєнних злочинців, - зазначає державний експерт зі стратегічних комунікацій МЗС, керівник Ukraine.ua, співзасновник Brand Ukraine Ярослав Турбіль.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ukraine.ua (@ukraine.ua)

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Амстор ракетний обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

Читайте також:

Кременчук, Культура, Амстор

Голлівудська акторка озвучила епізод серіалу про воєнні злочини рф у Кременчуці

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 128

 

Акторка українського походження

На офіційній сторінці України в Instagram вийшов новий епізод ілюстрованого серіалу #WitnessingTheWar - проєкт у форматі коротких відео та сторіз для соціальних мереж, що розповідає персональні історії від імені українців, постраждалих від воєнних злочинів російських військових. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. 

Як зазначається, нову серію, де йдеться про жорстокий ракетний удар рф по місту Кременчук 27 червня, внаслідок якого трагічно загинула 21 людина, озвучила Віра Фарміга, голлівудська акторка українського походження.

Історія про пару з Кременчука стала сьомою в рамках креативного проєкту #WitnessingTheWar, який втілюється Brand Ukraine та комунікаційною агенцією plusone social impact у співпраці з МЗС. Аудиторія серіалу вже перевищила 1 мільйон людей, зауважило міністерство.

- Наше ключове завдання в цьому проєкті - донести факти воєнних злочинів до іноземної аудиторії через людські історії, щоб спільними зусиллями світу досягти перемоги світла над темрявою у повномасштабній війні та домогтися справедливого покарання для воєнних злочинців, - зазначає державний експерт зі стратегічних комунікацій МЗС, керівник Ukraine.ua, співзасновник Brand Ukraine Ярослав Турбіль.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ukraine.ua (@ukraine.ua)

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Амстор ракетний обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх