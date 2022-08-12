Кишкові палички: на пляжах у Кременчуці купатися не рекомендують

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Вода на Центральному пляжі та на Сухому Кагамлику не відповідає санітарним нормам, тому містянам та гостям міста купатися не рекомендують. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради із посиланням на «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков, результати санітарно-мікробіологічного дослідження від 12 серпня показали такі індекси лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП):

На річці Сухий Кагамлик (пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький») - 700 тис. одиниць.

На річці Дніпро, центральний пляж - також 700 тис. одиниць. Допустиме значення ЛКП становить 5 тис. одиниць.

Тому, аби не допустити виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань, купатися у водоймах не рекомендують.

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