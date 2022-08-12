Вулицю Гагаріна у Кременчуці перейменували на Покровську

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У Кременчуці вулицю Гагаріна перейменували на вул. Покровську. Відповідне рішення сьогодні, 12 серпня, прийняли депутати Кременчуцької міської ради у зв’язку зі зміною назв об’єктів топоніміки, пов’язаних з російською історією.

Саме за цю назву агітував Кременчуцький ЦНАП, тому що наприкінці XVIII – початку XIX століття тут діяла церква Покрови Пресвятої Богородиці (Покровська церква), яка мала близько тисячі парафіян.

За радянських часів церква була зруйнована, і лише деякі її підвальні приміщення збереглися. Це одна з небагатьох історичних та культурних пам’яток Кременчука, що залишились після того, як місто було майже повністю знищене під час Другої світової війни.

Тож нова адреса Кременчуцького ЦНАПу - вул. Покровська, 14.

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