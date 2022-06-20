Кременчуцький ЦНАП просить підтримати перейменування вулиці на якій розташований

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Через повномасштабну агресію рф проти України державна політика з дерусифікації впевнено крокує нашими вулицями, скверами, майданами, мостами, іншими об'єктами топоніміки як у великих містах, так і в невеличких населених пунктах.

Перейменуванню також підлягає вулиця Гагаріна, на якій знаходиться головний офіс Кременчуцького ЦНАП. Працівники центру звертаються до кременчужан з проханням підтримати перейменування.

- Друзі, звертаємося до ВАС із величезним проханням: підтримайте нашу ініціативу щодо зміни назви вулиці на «Покровська». Чому?... Бо це відновлення однієї з її історичних назв, - йдеться у повідомленні.

Наприкінці XVIII – початку XIX століття тут діяла церква Покрови Пресвятої Богородиці (Покровська церква), яка мала близько тисячі парафіян. За радянських часів церква була зруйнована, і лише деякі її підвальні приміщення збереглися. Це одна з небагатьох історичних та культурних пам’яток Кременчука, що залишились після того, як місто було майже повністю знищене під час Другої світової війни.

Під час реконструкції будівлі ЦНАП у м. Кременчуці (вул. Гагаріна, 14) був знайдений фундамент Покровської церкви. Міською владою було прийнято рішення зберегти цю історичну знахідку для мешканців міста та його гостей.

Нині в приміщенні ЦНАП облаштовано храмову кімнату, яка є відкритою для відвідин у години роботи ЦНАП. Тут експонуються ікони, настінний живопис, церковні предмети та книги середини ХІХ – початку ХХ століть, богослужбовий одяг (ризи) того ж часу, старі фотографії храмів різних конфесій, які прикрашали вулиці Кременчука у різні роки та багато іншого. З часу її відкриття було проведено понад 100 екскурсій, які, на жаль, тимчасово зупинені з врахуванням, спочатку карантинних заходів, а зараз – воєнного стану.

Підтримати перейменування вулиці Гагаріна на Покровську можна: