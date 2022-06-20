Кожен десятий боєприпас, застосований росією в Україні, заборонений — NYT

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 178

Такі боєприпаси можуть тривалий час бути в землі й становити небезпеку ще довго після припинення бойових дій. Саме від касетних боєприпасів гине значна кількість мирного населення, особливо діти, після закінчення воєн

Журналісти New York Times проаналізували понад тисячу фотографій з України з наслідками російських обстрілів та ідентифікували на них понад 2000 боєприпасів. Серед них щонайменше 210 — заборонені міжнародними договорами. Про це йдеться у матеріалі NYT.

Зазначається, що всі заборонені, окрім кількох, були касетними боєприпасами, зокрема їхні суббоєприпаси. Вони можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення ще протягом десятків років після завершення бойових дій. Саме через це такий вид снарядів був заборонений на міжнародному рівні.