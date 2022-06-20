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На Запоріжжі окупанти стягують підкріплення, а на Донеччині загинули цивільні: головне за ніч

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 561

 

Під харковом поранені діти

Вночі ворог обстрілявна Дніпропетровщину, вдарив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали. У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці — по самій Одесі ракетами «Онікс». В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі — ОК «Південь».

Навколо Лисичанська було завдано трьох авіаударів, у Сєвєродонецьку триваю бої. За 19 червня в Гірському ворог пошкодив 19 будинків, у Врубівці – сім, у Лисичанську обстріляні декілька адміністративних будівель, повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА.

російсько-окупаційні війська впродовж 19 червня вбили у Донецькій області щонайменше дві людини, ще 12 цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також орки обстріляли Харків і область, завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкіно. У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей. У водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення. Про це повідомив начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко. 

російські окупаційні війська кидають підкріплення до Запорізької області, зокрема на лінію Дніпрорудне-Василівка-Оріхів. Вони це роблять, ймовірно, у відповідь на українські контратаки. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

В ISW припускають, що російські війська, ймовірно, здійснюють артилерійські обстріли «під чужим прапором» по окупованій території Донецької області, аби придушити проукраїнські настрої.

У Чорному морі російські окупанти поповнили склад корабельного угруповання. Відтепер там чатує 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 великі десантні кораблів. Про це повідомило оперативне командування «Південь».


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Автор: Руслана Горгола
Теги: зведення обстріли
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