Льотчик-«вагнерівець» отримував 205 тисяч рублів на місяць, воюючи проти України

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Нещодавна українські військові збили російський штурмовик Су-25 під Світлодарськом Донецької області. Льотчик-«вагнерівець» потрапив у полон. Про це у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, російський штурмовик - трофей воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Його приземлили 18 червня пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

Українським захисникам вдалося взяти в полон російського пілота Андрія Федорчукова. Під час допиту він зізнався, що є найманцем приватної військової компанії Вагнера.

За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч рублів на місяць. 18 червня він отримав наказ атакувати опорний пункт Збройних сил України. Раніше льотчик вилітав на бомбардування українських міст.

При собі полонений окупант мав навігатор американської фірми Garmin і смартфон із програмою ПроНебо (ProNebo) для більш точної навігації.

- У російської авіації великі проблеми з навігацією. Не довіряють своєму Глонассу, все б їм американським користуватися. Цікаво, скільки Гармінів використовується ЗС РФ і чи можуть американці відстежити їх пересування? Це були б цінні дані, – зазначив Бутусов.

Журналіст назвав Федорчукова «важливим призом», адже до «вагнерівців» ставляться по-особливому.

- Федорчук дуже сподівається на обмін – він розуміє, що є найманцем, і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини. До «вагнерівців» в Україні особливий рахунок, у цих руки по лікоть у крові, вони фахівці з вбивству мирних жителів, – пише журналіст.