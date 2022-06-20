Льотчик-«вагнерівець» отримував 205 тисяч рублів на місяць, воюючи проти України

Нещодавна українські військові збили російський штурмовик Су-25 під Світлодарськом Донецької області. Льотчик-«вагнерівець» потрапив у полон. Про це у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
За його даними, російський штурмовик - трофей воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Його приземлили 18 червня пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».
Українським захисникам вдалося взяти в полон російського пілота Андрія Федорчукова. Під час допиту він зізнався, що є найманцем приватної військової компанії Вагнера.
За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч рублів на місяць. 18 червня він отримав наказ атакувати опорний пункт Збройних сил України. Раніше льотчик вилітав на бомбардування українських міст.
При собі полонений окупант мав навігатор американської фірми Garmin і смартфон із програмою ПроНебо (ProNebo) для більш точної навігації.
Журналіст назвав Федорчукова «важливим призом», адже до «вагнерівців» ставляться по-особливому.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер