Кременчуцька РВА про наслідки ракетного удару по інфраструктурі міста та ситуацію за минулу добу

Якби не ракетний удар ворога у суботу по інфраструктурним об’єктам у Кременчуці, то ситуацію у Кременчуцькому районі можна було б назвати цілком контрольованою.
З цього почав свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що за минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено один адмінпротокол за домашнє насильство та 3 адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже у період воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.
Затримано 3 особи за підозрою у зберіганні та збуті наркотичних речовин. Стосовно них проводиться перевірка і приймаються рішення щодо відкриття кримінального провадження.
За минулі вихідні дні великих пожеж у Кременчуцькому районі не було за виключенням масштабної пожежі на інфраструктурних об’єктах, які виникли внаслідок ракетних ударів. Ці пожежі ліквідовані ДСНС.
Керівник РВА пообіцяв, що пасажирський транспорт у Кременчуці та районі буде працювати, адже за час війни відпрацьований алгоритм дій щодо його забезпечення усім необхідним.
Олег Лєднік додав, що у суботу був обмежений пропуск людей на Свіштовське кладовище у зв’язку з тим, що на Північному промисловому вузлі працювали піротехніки. Наразі усі обмеження зняті і допуск до Свіштовського кладовище проводиться у звичайному режимі.
На питання журналістів щодо зміни часу комендантської години Олег Лєднік відповів, що таке рішення може прийняти лише обласна військова адміністрація і поки вона його не прийняла, час дії комендантської години залишається без змін – з 22.00 до 5.00.
І насамкінець очільник району зазначив, що сьогодні, 20 червня, відзначають Всесвітній день біженців.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер