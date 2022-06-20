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Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцька РВА про наслідки ракетного удару по інфраструктурі міста та ситуацію за минулу добу

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 1 141

 

Пожежі ліквідовані, проводиться оцінка завданої шкоди

Якби не ракетний удар ворога у суботу по інфраструктурним об’єктам у Кременчуці, то ситуацію у Кременчуцькому районі можна було б назвати цілком контрольованою.

З цього почав свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Ворог завдав удар кількома ракетами по інфраструктурним об’єктам Кременчука. Пожежі ліквідовані, наразі проводиться оцінка завданої шкоди. Зауважу, що ці об’єкти і до того не працювали внаслідок попередніх ракетних ударів. Коли вони тепер запрацюють – прогнозувати неможливо, - пояснив Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено один адмінпротокол за домашнє насильство та 3 адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже у період воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Затримано 3 особи за підозрою у зберіганні та збуті наркотичних речовин. Стосовно них проводиться перевірка і приймаються рішення щодо відкриття кримінального провадження.

За минулі вихідні дні великих пожеж у Кременчуцькому районі не було за виключенням масштабної пожежі на інфраструктурних об’єктах, які виникли внаслідок ракетних ударів. Ці пожежі ліквідовані ДСНС.

Керівник РВА пообіцяв, що пасажирський транспорт у Кременчуці та районі буде працювати, адже за час війни відпрацьований алгоритм дій щодо його забезпечення усім необхідним.

Олег Лєднік додав, що у суботу був обмежений пропуск людей на Свіштовське кладовище у зв’язку з тим, що на Північному промисловому вузлі працювали піротехніки. Наразі усі обмеження зняті і допуск до Свіштовського кладовище проводиться у звичайному режимі.

На питання журналістів щодо зміни часу комендантської години Олег Лєднік відповів, що таке рішення може прийняти лише обласна військова адміністрація і поки вона його не прийняла, час дії комендантської години залишається без змін – з 22.00 до 5.00.

І насамкінець очільник району зазначив, що сьогодні, 20 червня, відзначають Всесвітній день біженців.

- У Кременчуцькому районі останні дні кількість переселенців не збільшується. А загалом, за даними ООН, в Україні за час війни покинули свої домівки 13 млн громадян. З них 5 млн виїхали за кордон. Багато з них вже повернулися. Українці об’єдналися і допомагали вимушеним переселенцям усім чим могли. Я вдячний нашим територіальним громадам за те, що вони зробили і роблять для ВПО, - заявив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ракетний удар Кременчуцька РВА біженці нетверезий водій поліція
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