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З початку повномасштабної війни рф вже втратила в Україні 33 800 своїх солдатів — Генштаб

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 149

 

З них близько 200 — за останню добу

Станом на ранок 20 червня росія втратила у повномасштабній війні проти України приблизно 33 800 своїх військових. З них 200 — за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Орієнтовні втрати окупантів:

танків — 1 477 (+9 за останню добу);

бойових броньованих машин — 3 588 (+11);

артилерійських систем — 749 (+4);

реактивних систем залпового вогню — 238 (+3);

засобів протиповітряної оборони — 98;

літаків — 216;

гелікоптерів — 181;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 601 (+3);

крилатих ракет — 130;

кораблів / катерів — 14;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 527 (+4);

спеціальної техніки — 55.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках, проте дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений.

Нещодавно в Генштабі заявили, щ о росія залучила орієнтовно 330 тисяч військових для широкомасштабної збройної агресії проти України. На українській території зараз воюють приблизно 150 тисяч російських окупантів.

 

Втрати України

Україна не розголошує інформацію про втрати серед своїх військових. 10 червня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що з початку повномасштабної війни, 24 лютого, загинули до 10 тисяч українських військовослужбовців. На той момент рф вже втратила приблизно 32 тисячі своїх солдатів.

16 квітня президент Зеленський казав, що з початку повномасштабного вторгнення загинули від 2 500 до 3 000 українських військових.

Крім того, глава держави повідомив, що на полі бою щодня гинуть приблизно 60-100 українських військовослужбовців, а ще 500 — отримують поранення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів
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