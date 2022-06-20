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На Кременчуччині вчора внаслідок ДТП травмувалась людина: поліція встановлює обставини

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 147

 

Ще одна ДТП з травмуванням людини сталася у Шишаках

У Кременчуцькому районі 19 червня, близько 15 години, поблизу села Пригорівка, зіткнулися автомобіль «Рено Преміум», під керуванням 26-річного водія, та мотоцикл «Хонда», на якому їхав 47-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої районної лікарні.

Також 19 червня, близько 14 години, у селищі міського типу Шишаки, поблизу річки Псел, 18-річний водій мотоцикла «Дніпро-11» не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок ДТП 21-річний пасажир мотоциклу отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої лікарні.

Про ці ДТП повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті обласного управління.

- За вказаними фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження)  Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції з’ясовують обставини та причини ДТП, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП Кременчуцький район
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