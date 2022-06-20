На Кременчуччині вчора внаслідок ДТП травмувалась людина: поліція встановлює обставини

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Ще одна ДТП з травмуванням людини сталася у Шишаках

У Кременчуцькому районі 19 червня, близько 15 години, поблизу села Пригорівка, зіткнулися автомобіль «Рено Преміум», під керуванням 26-річного водія, та мотоцикл «Хонда», на якому їхав 47-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої районної лікарні.

Також 19 червня, близько 14 години, у селищі міського типу Шишаки, поблизу річки Псел, 18-річний водій мотоцикла «Дніпро-11» не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок ДТП 21-річний пасажир мотоциклу отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої лікарні.

Про ці ДТП повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті обласного управління.