На Кременчуччині вчора внаслідок ДТП травмувалась людина: поліція встановлює обставини

У Кременчуцькому районі 19 червня, близько 15 години, поблизу села Пригорівка, зіткнулися автомобіль «Рено Преміум», під керуванням 26-річного водія, та мотоцикл «Хонда», на якому їхав 47-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої районної лікарні.
Також 19 червня, близько 14 години, у селищі міського типу Шишаки, поблизу річки Псел, 18-річний водій мотоцикла «Дніпро-11» не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок ДТП 21-річний пасажир мотоциклу отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої лікарні.
Про ці ДТП повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті обласного управління.
- За вказаними фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі поліції з’ясовують обставини та причини ДТП, - йдеться у повідомленні.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер