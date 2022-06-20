Бійці Харківської територіальної оборони знищили розхвалений російський танк Т-90М «Прорив»

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 497

Вони не знали, що цей танк рашисти вважають «невразливим» та «непереможним» і знищили його двома пострілами

На початку травня воїни Харківської тероборони увійшли до звільненого містечка Старий Салтів - замінили там військових 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

А вже невдовзі рашисти спробували повернути контроль над містом. Колону окупантів очолював танк «Прорив». Цю бронемашину рашисти називали «невразливою» та «непереможною». От тільки воїни Харківської територіальної оборони про це не знали.

Вони спершу відкрили перехресний вогонь з кулеметів, відсікли піхоту, після чого за справу взялися гранатометники.

Про цю історію розповідають на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

Фатальним для російського Т-90М став постріл з РПГ-7 ще радянських часів - у танка заклинило башту. А далі тероборонівець з позивним «Кузя» добив танк «Прорив» із сучасного шведського гранатомета «Карл Густафф». Постріл був надзвичайно ефектним, адже здетонував боєкомплект бронемашини.