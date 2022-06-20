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20 червня – Всесвітній день біженців: у Кременчуці зареєстровано майже 25 тисяч переселенців

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 189

 

За даними Міжнародної організації з міграції ООН близько 8 млн громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами

Щороку 20 червня відзначають Всесвітній день біженців, призначений ООН викликати в громадськості співчуття й розуміння до таких людей, а також визнати їхню стійкість у відбудові свого життя.

Згідно з міжнародним правом, біженці — це люди, які не можуть або не бажають повернутися до країни свого походження, бо мають цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань через расову чи релігійну приналежність, громадянство, політичні погляди або приналежність до конкретної соціальної групи.

За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість людей, які втекли з України, рятуючись від війни, станом на 1 червня поточного року становила близько 7 млн осіб.

До Польщі виїхали майже 4 млн осіб, до Румунії — 587 тисяч, до Молдови — 483 тисячі, до Угорщини — 698 тисяч, до Словаччини — 466 тисяч.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 16 червня 3,4 млн українців отримали статус тимчасового захисту в країнах Європи. Найбільше таких українців у Польщі — 1 мільйон 169 тисяч людей.

Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН, близько 8 млн громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто змушені були залишити свої міста і села, рятуючись від снарядів, авіабомб, «Іскандерів» та «Калібрів».

Соціологічні дослідження свідчать, що близько 80 відсотків внутрішньо переміщених осіб становлять жінки і діти. Їм допомагає держава, волонтери і пересічні небайдужі люди.

Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради, з початку війни до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулися 14087 осіб.

Від початку війни кременчужанами надано 1189 приватних осель для безоплатного розміщення 3696 внутрішньо переміщених осіб.

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 20 червня зареєстровано 24864 особи, а всього за час війни ВПО видано 26 239 продуктових наборів.

Для отримання допомоги міська влада пропонує звертатися на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21).

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі за останні дні кількість переселенців не збільшується. Про це заявив та подякував кременчужанам та громадам району за допомогу вимушеним переселенцям начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ВПО переселенці ООН Кременчуцький район
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