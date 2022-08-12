З 12 до 15 серпня можна зареєструватися на спецсесію НМТ

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 53

Вступники, які не мали можливості зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, зможуть це зробити з 12 до 15 серпня 2022 р. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

Для реєстрації потрібно:

створити реєстраційну картку, бланк якої автоматично формується із використанням спеціального сервісу - https://zno.testportal.com.ua/registration, розміщеного на сайті Українського центра оцінювання якості освіти;

сформувати комплект документів, що містить оформлену реєстраційну картку, копію паспорта, копію документа про повну загальну середню освіту (за потреби медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою № 086-3/о);

надіслати його до того регіонального центру оцінювання якості освіти, адресу якого зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.

Якщо немає змоги скористатися засобами поштового зв’язку, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, вказану в реєстраційному повідомленні. У темі листа потрібно зазначити своє прізвище, а також вказати, що це реєстраційні документи. Наприклад: Шевченко_реєстраційні документи, - зауважили в МОН.

З 24 серпня дізнатися свій логін і пароль, правильно увівши дані до спеціального сервісу «Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022» - https://zno.testportal.com.ua/info/getcertnum. Важливо уважно вводити персональні дані!

25-30 серпня - на Інформаційній сторінці учасника - https://zno.testportal.com.ua/info/login вибрати населений пункт для складання НМТ.

5-7 вересня - остаточно визначитися з вибором населеного пункту для складання НМТ, указати його назву на Інформаційній сторінці.

до 10 вересня - отримати запрошення з інформацією про місце розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування;

12–16 вересня - взяти участь у спеціальній сесії НМТ.

Вступники, які під час основного чи додаткового періодів реєстрації сформували реєстраційні картки на сайті УЦОЯО і надіслали документи до відповідного регіонального центру, однак з тих чи тих причин не змогли підтвердити своєї участі в НМТ, повторно не реєструються, а з 25 до 30 серпня підтверджують бажання складати тестування у спеціальну сесію.