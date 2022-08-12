З 12 до 15 серпня можна зареєструватися на спецсесію НМТ

Вступники, які не мали можливості зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, зможуть це зробити з 12 до 15 серпня 2022 р. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.
Для реєстрації потрібно:
Якщо немає змоги скористатися засобами поштового зв’язку, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, вказану в реєстраційному повідомленні. У темі листа потрібно зазначити своє прізвище, а також вказати, що це реєстраційні документи. Наприклад: Шевченко_реєстраційні документи, - зауважили в МОН.
З 24 серпня дізнатися свій логін і пароль, правильно увівши дані до спеціального сервісу «Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022» - https://zno.testportal.com.ua/info/getcertnum. Важливо уважно вводити персональні дані!
25-30 серпня - на Інформаційній сторінці учасника - https://zno.testportal.com.ua/info/login вибрати населений пункт для складання НМТ.
5-7 вересня - остаточно визначитися з вибором населеного пункту для складання НМТ, указати його назву на Інформаційній сторінці.
до 10 вересня - отримати запрошення з інформацією про місце розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування;
12–16 вересня - взяти участь у спеціальній сесії НМТ.
Вступники, які під час основного чи додаткового періодів реєстрації сформували реєстраційні картки на сайті УЦОЯО і надіслали документи до відповідного регіонального центру, однак з тих чи тих причин не змогли підтвердити своєї участі в НМТ, повторно не реєструються, а з 25 до 30 серпня підтверджують бажання складати тестування у спеціальну сесію.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер