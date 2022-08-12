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Кременчук, Спорт, Кременчук

Першу гру «Кремінь» зіграє з запорізьким «Металургом» (календар ігор)

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 92 Коментарів: 1

 

Розроблений календар Першої ліги

Став відомим календар матчів першої частини сезону, а також остаточний склад учасників чемпіонату. У новому сезоні Першої ліги команди будуть розділені на дві групи – «А» та «Б». У кожній представлено по 8 клубів, які на першому етапі зіграють у два кола. Потім команди знову «діляться» на дві групи (по чотири сильніших та слабших із кожної) та проводять другий етап. При цьому на вирішальному етапі команди гратимуть лише з представниками іншої групи (у два кола), а очки, набрані проти суперників своєї групи, зберігаються.
У групі «Б», де представлений «Кремінь», також зіграють «Оболонь», «Гірник-Спорт», «Полтава», «ЛНЗ», «Скорук», «Металург» та «Чернігів».

У стартовому турі «Кремінь» зустрінеться із запорізьким «Металургом». Старт чемпіонату 27 серпня. 

Щодо статіону директор Кременя Андрій Філь у телефлнній розмові з Телеграфом повідомив, що Кременчуцька районна військова адміністрація надала дозвіл грати у Кременчуці (сюди потрапляють і Горішні Плавні). Остаточне рішення залишається за Полтавською обласною військовою адміністрацією.

 
У групі «А» виступатимуть «Нива», «Полісся», «Прикарпаття», ФСК «Маріуполь», «Карпати», «Буковина», «Діназ» та «Епіцентр».

У Другій лізі гратиме «Кремінь-2» з «Васт» Миколаїв, «Звягель» Новоград-Волинський, «Металург-2» Запоріжжя, «Нива» Бузова, «Нива» Вінниця, «Реал Фарма» Одеса, «Рубікон» Київ, «Хуст Сіті» Хуст, «Чайка» П.Борщагівка, «Полісся-2». 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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Коментарі: 1

71
Roman A.:
Сьогодні, 19:20

Фото календаря низької якості

0 0

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