Поліцейські знайшли кременчужанина, якого розшукували, як безвісти зниклого

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 101

Кременчуцькі патрульні знайшли кременчужанина, який перебував у розшуку. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Днями увагу поліцейських привернув чоловік, який поводив себе розгублено. Пильність інспекторів не підвела, адже, перевіряючи його дані, охоронці порядку встановили, що він перебуває у розшуку як безвісти зниклий.

69-річного старенького патрульні супроводили додому, де на нього чекала донька.

Якщо ви помітили людину похилого віку чи дитину, яка виглядає розгубленою, проявіть людяність — поцікавтесь чи все гаразд і чи пам’ятає вона місце свого проживання. За необхідності звертайтесь на лінію 102.