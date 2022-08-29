100 днів надії: понад три місяці полону захисників Азовсталі

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Серед захисників є військові з Полтавщини та випускник Кременчуцького військового ліцею, екскомандир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський з позивним «Волина»

27 серпня минуло 100 днів перебування захисників Азовсталі в російському полоні.

Оборона Маріуполя тривала 86 днів. 20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко заявив, що найвище військове керівництво України наказало зберегти життя і здоров'я військовослужбовців гарнізону і припинити оборону Маріуполя. Серед захисників є військові з Полтавщини та випускник Кременчуцького військового ліцею, екскомандир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський з позивним «Волина».

Де саме утримують українських воїнів і в яких умовах, зараз невідомо. Фото захисників фортеці Маріуполя опублікував у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

- 100 днів надії, невідомості, терпіння, болю, мовчання, очікування, витримки, – підписав Андрющенко фотографії героїв України, які перебувають у полоні окупантів.