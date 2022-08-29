100 днів надії: понад три місяці полону захисників Азовсталі

Серед захисників є військові з Полтавщини та випускник Кременчуцького військового ліцею, екскомандир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський з позивним «Волина»
27 серпня минуло 100 днів перебування захисників Азовсталі в російському полоні.
Оборона Маріуполя тривала 86 днів. 20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко заявив, що найвище військове керівництво України наказало зберегти життя і здоров'я військовослужбовців гарнізону і припинити оборону Маріуполя. Серед захисників є військові з Полтавщини та випускник Кременчуцького військового ліцею, екскомандир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський з позивним «Волина».
Де саме утримують українських воїнів і в яких умовах, зараз невідомо. Фото захисників фортеці Маріуполя опублікував у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер