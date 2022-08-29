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Кременчук, Надзвичайні новини

Час роботи торгівельного закладу у Кременчуці обмежать через п’яні дебоші його відвідувачів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 660

 

Мова йде про сумнозвісний «Барчик» на вулиці Соборний, на відвідувачів якого скаржаться мешканців сусідніх будинків

На нараді керівників силових структур, яку планується сьогодні провести у Кременчуцькій районній військовій адміністрації, одним із питань буде обмеження часу роботи торговельного закладу «Барчик», або як такі називають у народі «наливайки», що знаходиться на вулиці Соборній.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

- Деякі заходи вже прийняті – вчора поліція провела попереджувальну бесіду з власником цього торговельного закладу, після чого він припинив його роботу з 20.00. Також вчора розібрали вуличні лавочки біля «Барчику». Сьогодні на нараді приймемо більш жорсткі рішення щодо обмеження роботи цього торговельного закладу у часі. У період воєнного стану військова адміністрація має такі повноваження, - додав Олег Лєднік.

Він не назвав години такого обмеження, пославшись на те, що рішення прийме після обговорення з керівниками управління поліції та податкової інспекції. Проте, припустив, що години роботи можуть бути такими ж, як дозволений час продажу алкогольних напоїв – з 12.00 до 18.00.

- У вечірній час цей заклад торгівлі працювати не буде. Також ми вивчимо ситуацію з іншими закладами торгівлі, біля яких порушують громадський порядок і також приймемо по ним рішення, - зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що у суботу пізно ввечері біля «Барчика» була чергова бійка. На місце події викликали поліцію.

Кременчужани із сусідніх будинків постійно скаржаться на гучні п’яні гулянки відвідувачів закладу, та те, що вони справляють свої природні потреби у сусідніх дворах.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА воєнний стан обмеження дебошир
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