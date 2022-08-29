Працівник Кременчуцької ТЕЦ отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня

Старшому машиністу цеху товариства Кременчуцька ТЕЦ Олександру Ковзіку присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний Указ № 593/2022 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України» підписав Президент України Володимир Зеленський.
Нагорода за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер