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Трагедія просякнута героїзмом українських захисників: 8 річниця Іловайської операції

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 285

 
Урочисте покладання квітів відбулося біля пам’ятного знаку «Героям АТО» в парку «Ювілейний»

Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують День пам'яті захисників України. Цього дня біля пам’ятного знаку у парку «Ювілейний» відбувся захід із вшанування пам’яті військових, які загинули в Іловайському котлі, та всіх загиблих в російсько-українській війні. 

«Поранених вивозили в колонах під автоматами росіян», - водій-санітар 8 ОСАР про Іловайськ

Серед загиблих під Іловайськом 11 кременчужан: Андрій Деребченко, Олексій Борищак, Антон Кирилов, Олексій Древаль, Юрій Дудка, Степан Усс, Дмитро Назаренко, Олександр Карпенко, Антон Бутирін, В’ячеслав Іонов (рідні проживають у Кременчуці, сам боєць народився у Луцьку), Василь Милащенко (родом з Дніпропетровщини, рідні проживають у Кременчуці). Довгий час розшукували випускника Кременчуцького ВПУ №7 Ігоря Ткаченка, його упізнали за експертизою ДНК й поховали у Дніпрі на Краснопільському кладовищі.

 

Матерям трьох загиблих воїнів: Артема Носенка, Дмитра Шевченка і Антона Крилова вручили «Ікони пам’яті». Кременчужанки стали учасницями проєкту, який започаткувала українська скульптор яка наразі живе в Італії Олена Карамушка. Скульпторка виготовила «Ікони пам’яті загиблих за Незалежність України». Ці ікони освятив отець з ПЦУ Володимир Макогон, а також провів панахиду за загиблими.

Присутні пом'янули військових хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.

 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: війна Іловайськ
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