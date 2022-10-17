Сьогодні у Кременчуці від COVID-19 помер 85-річний чоловік

Сьогодні, 17 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 49 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
40 пацієнтів, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 9 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 41 пацієнт.
Одужало 140 осіб.
На жаль, помер 85-річний чоловік.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 15 жовтня на COVID-19 захворіли 25 кременчужан, а 16 жовтня - захворіли 15 жителів Кременчука.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер