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Кременчук, Надзвичайні новини, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Сьогодні у Кременчуці від COVID-19 помер 85-річний чоловік

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 129

 

Всього за день виявили 49 нових хворих на коронавірус

Сьогодні, 17 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 49 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

  • 27 жінок віком від 29 до 87 років;
  • 19 чоловіків віком від 22 до 92 років;
  • 2 дітей віком 8 і 17 років;
  • 1 дитина першого року життя.

40 пацієнтів, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 9 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 41 пацієнт.

Одужало 140 осіб.

На жаль, помер 85-річний чоловік.

Всього з початку пандемії:

  • зареєстровано - 25 955;
  • одужало - 24 596;
  • померло - 726.

Раніше ми писали, що 15 жовтня на COVID-19 захворіли 25 кременчужан, а 16 жовтня - захворіли 15 жителів Кременчука.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус статистика статистика смертей
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