«Загинув у найгарячішій «точці світу»: Кременчук попрощався з військовим Андрієм Логвиненком

Сьогодні, 17 жовтня, Кременчук провів в останню путь молодшого сержанта Андрія Логвиненка, який загинув 8 жовтня на Бахмутському напрямку. Прощання відбулося у Міському палаці культури, де віддати шану захиснику прийшли рідні, знайомі, побратими та представники міської влади. У 42-річного військового залишилася дружина і мати, яка проживає на Сумщині.
— Познайомився з Андрієм «Апостолом» у військкоматі в березні. Й всю службу були пліч-о-пліч, на всіх бойових завданнях були поруч й підтримували дружні відносини. Як людина він був дуже компанійський, енергійним, ніколи не відмовляв у допомозі й на бойових позиціях ніколи не кине, завжди витягне. Війна забирає у нас в першу чергу найкращих — Андрій з їх числа.
Нещодавно я отримав травму, саме Андрій мене витягнув. У нього залишилася дружина і прийомна донька, яка його дуже любить. Його дуже не вистачає, — розповів побратим з позивним «Бошик».
За словами військового, дружина відмовляла Андрія не йти на війну, проте він не хотів ховатися за їх спинами. Загинув «Апостол» коли повертався з позиції до контрольно-спостережного пункту.
Андрій Валерійович Логвиненко народився 14 квітня 1980 року у Сумах. Закінчив Сумський технікум харчової промисловості за спеціальністю — технік-електрик. З початку російсько-української війни став на захист держави, не стояв Андрій осторонь коли російські війська здійснили повномасштабний наступ.
Біля Міського палацу культури кременчужани схилилися на коліно, щоб віддати шану захиснику України. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі автоколона з жовто-блакитними стягами проїхалася через усе місто до Свіштовського цвинтаря. Тут на Алеї Слави під салютною командою пролунало три залпи на честь полеглого Героя.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер