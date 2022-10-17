«Загинув у найгарячішій «точці світу»: Кременчук попрощався з військовим Андрієм Логвиненком

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 807

Сьогодні, 17 жовтня, Кременчук провів в останню путь молодшого сержанта Андрія Логвиненка, який загинув 8 жовтня на Бахмутському напрямку. Прощання відбулося у Міському палаці культури, де віддати шану захиснику прийшли рідні, знайомі, побратими та представники міської влади. У 42-річного військового залишилася дружина і мати, яка проживає на Сумщині.

— Познайомився з Андрієм «Апостолом» у військкоматі в березні. Й всю службу були пліч-о-пліч, на всіх бойових завданнях були поруч й підтримували дружні відносини. Як людина він був дуже компанійський, енергійним, ніколи не відмовляв у допомозі й на бойових позиціях ніколи не кине, завжди витягне. Війна забирає у нас в першу чергу найкращих — Андрій з їх числа. Нещодавно я отримав травму, саме Андрій мене витягнув. У нього залишилася дружина і прийомна донька, яка його дуже любить. Його дуже не вистачає, — розповів побратим з позивним «Бошик».

За словами військового, дружина відмовляла Андрія не йти на війну, проте він не хотів ховатися за їх спинами. Загинув «Апостол» коли повертався з позиції до контрольно-спостережного пункту.

— Вони поверталися до позицій КСП, тоді почався обстріл з протитанкової установки. Уламки... Їх йшло 4 людини, лише двоє дійшло. Одне радує — Андрій не мучився, — додав військовий.

Рідні схилилися над домовиною Андрія

Андрій Валерійович Логвиненко народився 14 квітня 1980 року у Сумах. Закінчив Сумський технікум харчової промисловості за спеціальністю — технік-електрик. З початку російсько-української війни став на захист держави, не стояв Андрій осторонь коли російські війська здійснили повномасштабний наступ.

— Багато побратимів, з ким проходив військову службу по захисту Батьківщини, прийшли попрощатися із загиблим. Андрій тривалий час працював не у нашому місті, а переїхавши до Кременчука, познайомився зі своєю дружиною. З початком активний бойових дій був направлений до однієї із військових частин, яка займається на лінії зіткнення із ворогом. Він безпосередньо був у зоні проведення активних бойових операцій. Проявивши стійкість та мужність, молодший командир Андрій Логвиненко загинув. Вічна йому пам'ять. Доброю була людина, завжди посміхався, був позитивним, — сказав військовослужбовець із позивним «Художник».

Біля Міського палацу культури кременчужани схилилися на коліно, щоб віддати шану захиснику України. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі автоколона з жовто-блакитними стягами проїхалася через усе місто до Свіштовського цвинтаря. Тут на Алеї Слави під салютною командою пролунало три залпи на честь полеглого Героя.