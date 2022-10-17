Санлікарі нагадали, скільки часу мають тривати онлайн-уроки

У Кременчуцькому районному підрозділі обласного центру контролю та профілактики захворювань МОЗ нагадали, скільки повинні тривати уроки, що проводяться онлайн.
Так, відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, (зміни ухвалені 9 вересня 2022 року), встановлено тривалість занять для дітей відповідного класу, що навчаються онлайн.
Отже, в умовах воєнного стану або інших надзвичайних ситуацій безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання не повинна перевищувати для учнів:
Санлікарі також нагадали, що в умовах воєнного стану, для учнів, які перебувають за кордоном та здобувають освіту у другу зміну в закладах загальної середньої освіти України за дистанційною формою, відповідно до вимог Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, початок занять повинен бути не пізніше 16.00.
Для учнів 1-4 класів, які перебувають за кордоном, допускається організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти України за дистанційною формою – у другу зміну.
Нагадаємо, від початку війни всі кременчуцькі школи працюють виключно онлайн.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер