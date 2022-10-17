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Кременчук, Освіта

Санлікарі нагадали, скільки часу мають тривати онлайн-уроки

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 308

Для старшокласників — не більше трьох повноцінних уроків

У Кременчуцькому районному підрозділі обласного центру контролю та профілактики захворювань МОЗ нагадали, скільки повинні тривати уроки, що проводяться онлайн. 

Так, відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, (зміни ухвалені 9 вересня 2022 року), встановлено тривалість занять для дітей відповідного класу, що навчаються онлайн.

Отже, в умовах воєнного стану або інших надзвичайних ситуацій безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання не повинна перевищувати для учнів:

  • 1-2 класів – два уроки по 30 хвилин або три – по 20 хвилин;
  • 3-4 класів – два уроки по 45 хвилин або три – по 30 хвилин, або чотири – по 20 хвилин;
  • 5-6 класів – два уроки по 45 хвилин або три – по 35 хвилин, або чотири – по 25 хвилин;
  • 7-9 класів – два уроки по 45 хвилин або три – по 40 хвилин, або чотири – по 30 хвилин, або п’ять – по 25 хвилин;
  • 10-11 класів – три уроки по 45 хвилин або чотири – по 35 хвилин, або п’ять – по 30 хвилин, або шість – по 25 хвилин.

Санлікарі також нагадали, що в умовах воєнного стану, для учнів, які перебувають за кордоном та здобувають освіту у другу зміну в закладах загальної середньої освіти України за дистанційною формою, відповідно до вимог Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, початок занять повинен бути не пізніше 16.00. 

Для учнів 1-4 класів, які перебувають за кордоном, допускається організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти України за дистанційною формою – у другу зміну.

Нагадаємо, від початку війни всі кременчуцькі школи працюють виключно онлайн.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: онлайн-навчання уроки школа
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