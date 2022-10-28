Кременчужанин Єгор Дементьєв завоював «срібло» чемпіонату світу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 160

Тренер спортсмена постраждав в Амсторі під час ракетного обстрілу

Кременчужанин Єгор Дементьєв, який представляє Донеччину, завоював «срібло» на чемпіонаті світу. Наш спортсмен змагався на чемпіонаті світу з паралімпійського трекового велоспорту, який відбувається з 20 до 23 жовтня у Франції. Участь у змаганнях взяли 174 спортсмени з 38 країн. Україну представив лише один спортсмен Єгор Дементьєв, який виступив у 4 видах програми.

«Срібло» в індивідуальному переслідуванні на 4 км у категорії С5 завоював Єгор Дементьєв. Він поступився лише господареві змагань Доріану Фулону.

Довгий час спортсмен тренувався без підтримки тренера Геннадія Іваняна, який постраждав в Амсторі від ракетного обстрілу російських військ.