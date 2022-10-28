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Кременчук

Керівники Кременчуцької РВА та райради вшанували пам'ять полеглих від нацистських загарбників

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 179

 У 78-му річницю визволення України від нацистських окупантів поклали квіти до меморіалу «Вічно живим»

Сьогодні, 28-го жовтня, у 78-му річницю визволення України від нацистських загарбників керівники Кременчуцької районної військової адміністрації та районної ради Олег Лєднік і Дмитро Колотієвський вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні та поклали квіти до «Вічного вогню».

Вибір саме цього пам’ятника полеглим було зроблено у зв’язку з тим, що із завтрашнього дня ПрАТ «Кременчукгаз» припиняє подачу газу до «Вічного вогню» меморіалу.

 

Відповідаючи на запитання журналістів, Олег Лєднік заявив, що відзначення цього свята цьогоріч є незвичайним для українців, адже сьогодні ми повторюємо те, що робили наші діди та визволяємо Україну тепер вже від російських нацистів. А Дмитро Колотієвський додав, що 78 років тому ми очистили нашу землю від нацистів, виженемо з України й рашистів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: меморіал Кременчуцька РВА вогонь
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