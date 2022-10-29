Сьогодні у парку Горішніх Плавнів збиратимуть гроші на допомогу ЗСУ

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 60

Сьогодні, 29 жовтня, у Горішніх Плавнях відбудеться благодійний книжковий розпродаж.

У міському парку з 15.30 до 19.00 дівчата з Благодійної крамнички «Антрісоль» продаватимуть книжки, які вони зібрали від небайдужих громадян під час кількох акцій.

Увесь прибуток із розпродажу направлять на допомогу ЗСУ.

Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях збирали кошти на потреби ЗСУ.