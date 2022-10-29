Вчора у Кременчуці 204 особи вакцинувалися від COVID-19

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Сьогодні щеплять до 13.00

28 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 204 особи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза - 6;

2 доза - 17;

1 бустерна доза - 134;

2 бустерна доза - 47.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали - 117 330;

2 дози отримали - 115 902;

додаткову дозу отримали - 65;

1 бустерну дозу отримали - 27 429;

2 бустерні дози отримали – 1 218.

Сьогодні у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що Уряд США передав 23 тис. доз вакцини Pfizer для Полтавщини.