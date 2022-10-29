Вчора у Кременчуці 204 особи вакцинувалися від COVID-19

28 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 204 особи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Сьогодні у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що Уряд США передав 23 тис. доз вакцини Pfizer для Полтавщини.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер