Стало відомо, навіщо ШРБУ ще 4 мільйони гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 115

У відповіді на запит шляховики пояснили, на що спрямують додаткові гроші

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, куди ШРБУ витратить 4 мільйони гривень.

Нещодавно ми писали, що відповідно до рішення виконкому Кременчуцької міської ради від 25 травня 2013 № 945 зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділяють 4 млн грн для КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (далі ШРБУ) на виконання робіт з поточного ремонту та утримання вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів у громаді.

Тоді ж «Кременчуцький ТелеграфЪ» направив запит шляховикам щодо того, навіщо їм потрібні додаткові 4 млн грн, а також попросив надати перелік об'єктів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів, на поточний ремонт й утримання яких і буде витрачено ці бюджетні гроші.

Відповідь ШРБУ

На початку кожного року працівники управління проводять обстеження стану вулично-шляхової мережі міста та складають відповідні акти. Згідно з таким актом від 20 лютого 2023 року у Кременчуці потрібно відновити 452 455 кв. м асфальтобетонного покриття.

Станом на 1 січня 2023 року для ШРБУ були виділені кошти на виконання робіт по поточному ремонту доріг міста в сумі 77 млн 039 тис. грн. Але цього недостатньо для відновлення такої площі покриття.

Відтак виконком і депутати міської ради погодили виділили комунальникам ще 4 млн грн.

— Ці гроші будуть витрачені виключно на ремонт асфальтобетонного покриття вулично-шляхової мережі міста. Всі роботи по поточному ремонту управлінням виконуються за дорученнями Департаменту житлово-комунального господарства, — наголосив директор ШРБУ Валерій Кірєєв.

Головний шляховик міста також зазначив, що першочерговість виконання робіт по об'єктах визначається графіком виконання робіт, який затверджується департаментом житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради та патрульною поліцією Кременчука.

Валерій Кіреєв також додав, що КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» виконує роботи по поточному ремонту вулично-шляхової мережі міста згідно з «Програмою утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2022 — 2024 роки», затвердженою рішенням Кременчуцької міської ради від 23 листопада 2021 року (зі змінами).

Перелік доріг та внутрішньоквартальних проходів і проїздів

Варто зазначити, що перелік об'єктів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів ШРБУ не надало.

Чому? Не схотіло? Забуло? Ми не знаємо. Тому висновки кожен може зробити самостійно.

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