17 червня у Полтаві сталася жахлива ДТП

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 543

17 червня, близько 20.00, у Полтаві, на вулиці Соборності сталася ДТП. Про це повідомили у Полтавському райуправлінні поліції.

За попередньою інформацією, автомобіль Volkswagen Jetta, яким керував 21-річний полтавець, зіткнувся з автомобілем Gelly MK, яким керував 56-річний водій. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen відкинуло на припаркований біля узбіччя автомобіль Chery Tigo. В результаті ДТП ніхто з людей серйозно не постраждав.

На водія Volkswagen поліція склала та скерувала до суду адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) та статтею 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.