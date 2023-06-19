«Швидше закінчення війни — найголовніше для кожного українця», — дзюдоїст Каро Марандян, який вперше завоював золото Кубку Європи

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 211

Збірна України успішно завершила виступ на континентальному Кубку серед дорослих, який цими вихідними приймав словенський Подчетртек. Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян вперше завоював золото Кубка Європи. Вихованець СК «Легіон» під керівництвом Василя Волошина зміг здобути нагороду у ваговій категорії до 66 кг.

Цікаво, що сам фінал Кубка у цій ваговій категорії вийшов українським. Тут зійшлися Каро Марандян та Вадим Чернов. Українці впевнено здолали своїх суперників на попередніх стадіях, після чого у півфіналі Каро розібрався з представником Угорщини, а Вадим своєю чергою здолав суперника з Німеччини.

У фінальному протистоянні сильнішим виявився Каро Марандян, якому вдалося виконати утримання і здобути перемогу. Для Каро — це перше в кар’єрі золото Кубка Європи. Нагадаємо, що кілька місяців назад Каро здобув бронзову нагороду континентального кубка у Римі.

Каро Марандян після змагань розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про суперників та виступів з російськими спортсменами.

— Я був добре підготовлений до цих змагань і впевнений у собі й своїх силах. Тому і результат дуже позитивний, як для мене, так і для мого тренера. Обидва задоволені виступом на цих змаганнях. Рівень змагань досить непоганий як для європейського кубка.

— Каро, чи знав суперників? Можливо десь раніше перетиналися на тренуваннях або змаганнях?

— Деяких суперників звісно знав, деяких ні. З багатьма суперниками з моєї категорії, боровся на тренуваннях (зборах). У фіналі зустрівся зі своїм земляком — Вадимом Черновим. Звісно ж з Вадимом добре знаємо один одного, бо багато разів боролися з ним.

Першу сутичку виграв у Хорвата, другу у британця, третю та четверту мені зустрілися два угорці. А у фіналі з Черновим. Усі сутички виграв достроково.

— Й досі триває дискусія чи треба забороняти нашим спортсменам брати участь у змаганнях, якщо участь беруть спортсмени з росії. На твою думку, чи треба забороняти нашим спортсменам змагатися, якщо там є спортсмени рф? Чи можливо через спорт говорити про війну в Україні та підтримку населення?

— Що стосується росіян, то вони на цих змаганнях не брали участі. Якби вони були, то звісно ж українська команда не змагалася. Я вважаю, що бойкотувати ті змагання на яких вони виступають, це правильно, аби міжнародна федерація дзюдо відреагували на це і не допускала спортсменів з країни агресора, адже вони майже всі є військовослужбовцями й підтримують війну у нашій країні.

Чи треба забороняти нашим спортсменам?.. Так, як би це не відображалось на спортивне життя кожного українського спортсмена і кожен спортсмен повинен це розуміти, адже в країні війна і швидше закінчення війни — найголовніше для кожного українця, для українського народу.

Спорт завжди є важливою складовою у кожній країні й у всьому світі. Не дарма ще зі стародавніх часів під час Олімпійських Ігор, зупинялися усі війни для їх мирного проведення. Вважаю, що можна багато, що сказати про теперішню війну в Україні через спорт і багато спортсменів так і роблять, але дивлячись на реагування міжнародних федерацій, чомусь це не є дуже ефективним. Напевно все-таки гроші для деяких, являються більш важливим, аніж життя інших людей, дітей та жінок.