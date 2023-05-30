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4 мільйони гривень отримають кременчуцькі шляховики на поточний ремонт доріг

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 227

 

Всього у цьому році на утримання та поточний ремонт вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів кременчуцької громади мають витратити майже 150 мільйонів гривень

Зі Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділяють 4 млн грн для КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на виконання робіт з поточного ремонту та утримання вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів у громаді.

Відповідне рішення виконком ухвалив 25 травня на підставі рішення Кременчуцької міської ради від 13 січня 2023 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2022-2024 роки».

«Кременчуцький ТелеграфЪ» направив запит шляховикам щодо переліку об'єктів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів, на поточний ремонт й утримання яких, буде витрачено ці 4 млн грн.

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Кременчуцьке КП «КПС ШРБУ» купило універсал Nissan за півмільйона гривень


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ШРБУ ремонт доріг дороги вулиці за бюджетні кошти виконком рішення утримання доріг
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