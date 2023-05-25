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Кременчуцьке КП «ШРБУ» купило універсал Nissan за півмільйона гривень

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 633 Коментарів: 1

Авто продали за середньою ринковою вартістю

22 травня КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (КП «ШРБУ») уклало договір із кременчужанином Дмитром Віталійовичем Риженком на закупівлю автомобіля Nissan Rogue, що був у вжитку. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору склала 494 тис. гривень. 

Згідно з договором, Дмитро Риженко повинен поставити автомобіль протягом двох днів із дня укладання договору на вул. Махоркову, 35 (юридична адреса КП «ШРБУ»), а кошти перерахувати на розрахунковий рахунок постачальника. 

Договір був укладений із фізичною особою, не зареєстрованою як підприємець, що не заборонено законодавством. 

Зазначимо, людина з таким самим ім’ям, як у продавця, числиться директором Кременчуцької ТЕЦ. Нагадаємо, Дмитра Риженка призначили у кінці грудня директором розбомбленого підприємства. Втім, стверджувати, що КП купило автомобіль саме у директора ТЕЦ, ми не можемо. 

«ТелеграфЪ» походив по сайтам, де продають уживані авто. Загалом можна зазначити, що його вартість - ринкова. Ми навіть знайшли саме це оголошення із продажу. Власник через сайт хотів продати автомобіль за 517,6 тис. гривень, однак, як бачимо, поступився у ціні.  

 

Характеристики автомобіля:

Державний номер: BI3549EH

Бренд: NISSAN

Модель: ROGUE

Рік випуску: 2016

Дата: 19.09.2020

Колір: Зелений

Об'єм двигуна: 2488

Вага: 1489

Тип дії: Перереєстрація тз на нов. власн. по договору укладеному в тсц

Тип авто: Легковий

Тип кузова: Універсал-b

1
Автор: Ольга Мінчук, Артем Коваленко
Теги: ШРБУ автомобіль закупівлі
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Коментарі: 1

1 037
evil:
Сьогодні, 14:09

Ну все. Мы все очень рады за директора шлюхоремонтного бюджетного предприятия. Мы счастливы, что он сидя на нашей шее, на наши же деньги, в условиях военного положения может себе позволить приличный автомобиль. Очень рады что он теперь по разбитым дорогам города сможет возить своё очко с комфортом. Геморой теперь подогревается и не трясёт.


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