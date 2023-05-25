Вчора на Полтавщині горіла господарча споруда: власник отримав опіки

Вчора, 24 травня, о 14.35, у селі Кукобівка Полтавського району, на вулиці 40-річчя Перемоги загорілася приватна господарча споруда. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу загасили о 16.20. Внаслідок пожежі власник споруди отримав опіки. Вогонь знищив покрівлю на площі 80 м кв. та майно, яке було всередині.
До гасіння залучилася 10-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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