Обприскувач садовий: як вибрати та правильно користуватися

Обприскувачі допомагають забезпечити правильний повноцінний догляд за рослинами й підживлювати їх у потрібний момент. На заміну вже звичним нам народним методам нарешті прийшла оптимізована спеціальна техніка. Багато хто запитує, як вибрати обприскувач для саду та за якими критеріями його шукати
Акумуляторні - є найдорожчим, але й найзручнішим у використанні. Мають у своїй конструкції електропривід і живляться завдяки зарядженій батареї. Ціна від 1300 грн.
Переваги
Ручні - нагнітання тиску здійснюється вручну за допомогою помпи, розташованої в ручці місткості. Ціна від 195 грн.
Переваги
Бензинові - обладнані технологічним двигуном, який живиться шляхом споживання пального. Ціна від 5000 грн.
Розведену для обприскування рідину слід процідити через ситечко, щоб всередину розпилювача не потрапили великі частинки - як сторонні, так і нерозчинені грудочки засобу. Далі треба щільно закрутити бак кришкою і качати помпу, доки повітря не заповнить місткість до краю.
Коли, натискаючи помпу, ви відчуєте певний опір - час зупинитися.
Обприскування можна здійснювати різними варіантами струменя залежно від положення регулятора на форсунці. Для старту розпилення натискаємо важіль на шлангу, для зупинки - відпускаємо. Після використання розпилювач обов'язково потрібно повністю очистити від залишків робочого розчину, прогнавши по всій системі чисту воду.
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