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Обприскувач садовий: як вибрати та правильно користуватися

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 230

 

Обприскувачі допомагають забезпечити правильний повноцінний догляд за рослинами й підживлювати їх у потрібний момент. На заміну вже звичним нам народним методам нарешті прийшла оптимізована спеціальна техніка. Багато хто запитує, як вибрати обприскувач для саду та за якими критеріями його шукати

Розберемося, які бувають розпилювачі для рослин

Акумуляторні - є найдорожчим, але й найзручнішим у використанні. Мають у своїй конструкції електропривід і живляться завдяки зарядженій батареї. Ціна від 1300 грн.

Переваги

  • ергономічні в роботі,
  • економлять сили й час,
  • не прив'язують до електричної мережі,
  • невелика вага,
  • малошумні,
  • легкі в експлуатації.

Ручні - нагнітання тиску здійснюється вручну за допомогою помпи, розташованої в ручці місткості. Ціна від 195 грн.

Переваги

  • прості у використанні,
  • невисока ціна,
  • діляться на ємнісні й без’ємнісні,
  • невеликий обсяг резервуара - до трьох літрів,
  • невелика вага.

Бензинові - обладнані технологічним двигуном, який живиться шляхом споживання пального. Ціна від 5000 грн.

  • створені спеціально для фермерів, виноробів та інших професійних програм,
  • дуже легко обробляти великі площі,
  • характеризуються високою швидкістю повітряного потоку, тому перш ніж обрати бензиновий обприскувач, потрібно гарненько подумати, чи впораєтеся ви.

Як користуватися ручним обприскувачем - прості поради

Розведену для обприскування рідину слід процідити через ситечко, щоб всередину розпилювача не потрапили великі частинки - як сторонні, так і нерозчинені грудочки засобу. Далі треба щільно закрутити бак кришкою і качати помпу, доки повітря не заповнить місткість до краю.

Коли, натискаючи помпу, ви відчуєте певний опір - час зупинитися.

Обприскування можна здійснювати різними варіантами струменя залежно від положення регулятора на форсунці. Для старту розпилення натискаємо важіль на шлангу, для зупинки - відпускаємо. Після використання розпилювач обов'язково потрібно повністю очистити від залишків робочого розчину, прогнавши по всій системі чисту воду.

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Автор: Анастасія ДЖАБЕР
Теги: Для Дому і Сім'ї поради
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