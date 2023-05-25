«Кременчукводоканал» отримав авто для розвезення питної води в разі НС чи блекаутів

КП «Кременчукводоканал» отримало новий автомобіль, який буде використовуватися для розвезення питної води в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи блекаутів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Цей автомобіль надійшов у Кременчук в рамках компоненти «Реагування на надзвичайні ситуації (CERC)» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Проєкту розвитку міської інфраструктури-2».
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