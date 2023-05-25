«Кременчукводоканал» отримав авто для розвезення питної води в разі НС чи блекаутів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 212

КП «Кременчукводоканал» отримало новий автомобіль, який буде використовуватися для розвезення питної води в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи блекаутів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Цей автомобіль надійшов у Кременчук в рамках компоненти «Реагування на надзвичайні ситуації (CERC)» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Проєкту розвитку міської інфраструктури-2».

Щиро дякую віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову за цю програму, яка дозволяє містам оновлювати парк комунальної техніки, – написав мер у фейсбуці. – Знаковим є також те, що отриманий сьогодні автомобіль виготовлено на Кременчуцькому заводі комунальної техніки «Альфатекс». Це означає, що більше кременчужан забезпечено роботою, а місто отримає додаткові надходження до бюджету.