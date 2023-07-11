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Кременчук, Культура

10 липня у Кременчуці відбувся концерт із серії «Вихідні у галереї»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 119

 

Композитор Сергій Горюнович представив свою нову поему «Привид Іларії»

10 липня у Кременчуцькій міській художній галереї відбувся концерт із серії «Вихідні у галереї». Композитор Сергій Горюнович представив свою нову поему «Привид Іларії».

— У понеділок у галереї вихідний, але ми вже провели один концерт, присвячений Наполеону, музика Горюновича. Коли галерея закрита для відвідувачів, ми проводимо раз у два-три місяці новий проєкт. Люди приходять, слухають музику, дивляться картини. Сьогодні у нас проєкт «Міський сад» по картинах Оксани Бойко про легенди нашого міста, — пояснює працівник галереї Володимир Скляр.

Сергій Горюнович наголосив, що зараз він та його однодумці займаються двома проєктами — про легенди Кременчука та відновлення імен славетних українців, які родом з нашого міста. Композитор разом із дружиною створили вже кілька музичних поем, присвячених Кременчуку: «Кафедральний собор», присвячена собору, який знаходився на площі Перемоги й був зруйнований (до речі, цю поему у Києві виконав академічний камерний хор «Хрещатик»); «Міський сад», «Кам’яна вежа», а також про Василя Устимовича, який заснував Устимівський дендропарк, та Данила Самойловича, який врятував Кременчук під епідемії чуми. У цей день звучали деякі з них, крім того, презентували поему «Привид Іларії» з відеорядом, який підібрала дружина композитора.

— Ми майже рік вивчаємо тему родини Володарських, поема присвячена цій родині. Вони є тією сім'єю, яка збудувала будівлю краєзнавчого музею. У 1916 році вони були вимушені поїхати звідси. Але кажуть, що привид Іларії ходить і по цей день, багато хто його бачить. Ми розмовляли на цю тему з директоркою нашого музею (Аллою Гайшинською — ред.), вона бачила цей привид. Є й такі, що з ним спілкувалися. І як композитор я вирішив оживити дух цього привида через музику. Ми працювали майже рік над цією поемою, — розповідає Сергій Горюнович.

Він каже, що його надихає на нові проєкти наше містичне місто.

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Наступний проєкт композитора — музична поема про сквер Ізюмова та ізюмівських голубів. Її презентація планується 25 вересня, коли відзначатимуть 25 років Кременчуцькій міській галереї.

Кременчуцький композитор Сергій Горюнович через музику передав історію кохання Іларії
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Автор: Катерина Турубара
Теги: галерея музика Легенди Кременчука
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