10 липня у Кременчуці відбувся концерт із серії «Вихідні у галереї»

10 липня у Кременчуцькій міській художній галереї відбувся концерт із серії «Вихідні у галереї». Композитор Сергій Горюнович представив свою нову поему «Привид Іларії».
Сергій Горюнович наголосив, що зараз він та його однодумці займаються двома проєктами — про легенди Кременчука та відновлення імен славетних українців, які родом з нашого міста. Композитор разом із дружиною створили вже кілька музичних поем, присвячених Кременчуку: «Кафедральний собор», присвячена собору, який знаходився на площі Перемоги й був зруйнований (до речі, цю поему у Києві виконав академічний камерний хор «Хрещатик»); «Міський сад», «Кам’яна вежа», а також про Василя Устимовича, який заснував Устимівський дендропарк, та Данила Самойловича, який врятував Кременчук під епідемії чуми. У цей день звучали деякі з них, крім того, презентували поему «Привид Іларії» з відеорядом, який підібрала дружина композитора.
Він каже, що його надихає на нові проєкти наше містичне місто.
Наступний проєкт композитора — музична поема про сквер Ізюмова та ізюмівських голубів. Її презентація планується 25 вересня, коли відзначатимуть 25 років Кременчуцькій міській галереї.
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