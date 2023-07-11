Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 12 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;

вул. Богдана Хмельницького, 31А;

вул. Братів Тютюнників, 2;

пров. Віталія Дончика, 1;

вул. Гійома Боплана, 14/6-56;

пров. Гійома Боплана, 4-7;

пров. Григоровича-Барського, 1-12;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

пров. Зелений, 2/16-17;

вул. Короленко, 15-31/1;

вул. Лугова, 1-17;

пров. Данила Нечая, 3-19;

вул. Проєктна, 3-31;

пров. Проєктний, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Олексія Древаля, 39-78.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 6;

просп. Свободи, 122/42;

пров. Квітки Цісик, 32-36А.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Шкільний, 20-24/27;

вул. Чорноморська;

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Чарльза Дарвіна, 3-17А;

просп. Полтавський, 30/1;

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;

пров. Лесі Курбаса, 4;

вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;

пров. Водний, 3-10/41;

вул. Затонна, 1А-14А;

пров. Затонний, 3-11;

пров. Набережний, 3-9/37;

вул. Недогарська, 27/13-39;

пров. Річковий, 3, 4-14/29, 5, 7.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10.

З 8.00 до 18.00

За заявою користувача:

вул. Миру, 17.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 108;

просп. Полтавський, 13-106;

пров. Микити Клєцкова, 28А-47.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: