Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 12 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 12 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- вул. Братів Тютюнників, 2;
- пров. Віталія Дончика, 1;
- вул. Гійома Боплана, 14/6-56;
- пров. Гійома Боплана, 4-7;
- пров. Григоровича-Барського, 1-12;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- вул. Короленко, 15-31/1;
- вул. Лугова, 1-17;
- пров. Данила Нечая, 3-19;
- вул. Проєктна, 3-31;
- пров. Проєктний, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Олексія Древаля, 39-78.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 6;
- просп. Свободи, 122/42;
- пров. Квітки Цісик, 32-36А.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
- вул. Гайдамацька, 1-14;
- вул. Кавалерійська, 15А-17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27;
- пров. Шкільний, 20-24/27;
- вул. Чорноморська;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Чарльза Дарвіна, 3-17А;
- просп. Полтавський, 30/1;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
- пров. Лесі Курбаса, 4;
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарська, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3, 4-14/29, 5, 7.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10.
З 8.00 до 18.00
За заявою користувача:
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106;
- пров. Микити Клєцкова, 28А-47.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський, 277/2В, 277/4.