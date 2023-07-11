Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

«Кременчукводоканал» замовив систему відеоспостреження за 860 тисяч гривень

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 162

 Встановлять на одному зі своїх об'єктів

КП «Кременчукводоканал» 10 липня уклало з місцевим ФОП Олександр Решетник договір на монтаж системи відеоспостереження. Про це свідчить оголошення, розміщене в системі публічних закупівель Prpzorro. Ціна договору склала 858,7 тис. гривень.

Договір в системі традиційно не опублікований, тому дізнатися, яка саме система монтуватиметься — неможливо. Єдине відомо, що її встановлять у Вільній Терешківці, Кременчуцького району. Саме там знаходиться один з об'єктів водоканалу. 

Нагадаємо, у КП «Кременчукводоканал» мав намір впровадити відеомоніторинг хлорного господарства дільниці очисних споруд  із його встановленням за 260 тис. гривень. Відповідні зміни до рішення «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки у новій редакції» ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 19 квітня.

У пояснювальній записці до документа сказано, що у зв’язку з військовою агресією КП як оператор критичної інфраструктури потребує посилення охорони та захисту ділянки очисних споруд водопроводу.

Кременчукводоканал за три роки планує витратити 650 млн бюджетних гривень на розвиток свого господарства


0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчукводоканал закупівлі гроші Відеоспостереження очисні споруди
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх