«Кременчукводоканал» замовив систему відеоспостреження за 860 тисяч гривень

КП «Кременчукводоканал» 10 липня уклало з місцевим ФОП Олександр Решетник договір на монтаж системи відеоспостереження. Про це свідчить оголошення, розміщене в системі публічних закупівель Prpzorro. Ціна договору склала 858,7 тис. гривень.
Договір в системі традиційно не опублікований, тому дізнатися, яка саме система монтуватиметься — неможливо. Єдине відомо, що її встановлять у Вільній Терешківці, Кременчуцького району. Саме там знаходиться один з об'єктів водоканалу.
Нагадаємо, у КП «Кременчукводоканал» мав намір впровадити відеомоніторинг хлорного господарства дільниці очисних споруд із його встановленням за 260 тис. гривень. Відповідні зміни до рішення «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки у новій редакції» ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 19 квітня.
У пояснювальній записці до документа сказано, що у зв’язку з військовою агресією КП як оператор критичної інфраструктури потребує посилення охорони та захисту ділянки очисних споруд водопроводу.
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