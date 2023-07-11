«Кременчукводоканал» замовив систему відеоспостреження за 860 тисяч гривень

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 162

Встановлять на одному зі своїх об'єктів

КП «Кременчукводоканал» 10 липня уклало з місцевим ФОП Олександр Решетник договір на монтаж системи відеоспостереження. Про це свідчить оголошення, розміщене в системі публічних закупівель Prpzorro. Ціна договору склала 858,7 тис. гривень.

Договір в системі традиційно не опублікований, тому дізнатися, яка саме система монтуватиметься — неможливо. Єдине відомо, що її встановлять у Вільній Терешківці, Кременчуцького району. Саме там знаходиться один з об'єктів водоканалу.

Нагадаємо, у КП «Кременчукводоканал» мав намір впровадити відеомоніторинг хлорного господарства дільниці очисних споруд із його встановленням за 260 тис. гривень. Відповідні зміни до рішення «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки у новій редакції» ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 19 квітня.

У пояснювальній записці до документа сказано, що у зв’язку з військовою агресією КП як оператор критичної інфраструктури потребує посилення охорони та захисту ділянки очисних споруд водопроводу.

Кременчукводоканал за три роки планує витратити 650 млн бюджетних гривень на розвиток свого господарства



