Полтавщина отримає гроші на відновлення 6 медзакладів

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Шість медичних закладів Полтавської області отримають кошти у рамках «Програми з відновлення України». Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України 11 липня.

Гроші спрямують на відновлення, ремонт та реконструкцію медзакладів різного профілю, у тому числі й тих, які постраждали від війни.

Фінансування з держбюджету виділили таким закладам області:

педіатричне відділення «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського»;

реконструкція корпусу «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради»;

реконструкція терапевтичного корпусу КП «ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського ПОР», Полтавська область;

реставрація будівлі консультативної поліклініки «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради»;

капітальний ремонт будівлі КНП Лохвицька міська лікарня, Полтавська область;

реконструкція КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування», Полтавська область;

У МОЗ розповіли, за понад 15 місяців війни росія пошкодила 1377 об’єктів медзакладів та зруйнувала вщент ще 184 об’єкти. Понад 1,7 млрд гривень виділили з державного бюджету на відновлення медзакладів у 9 областях України. Надалі гроші розподілять місцевим бюджетам.