Полтавщина отримає гроші на відновлення 6 медзакладів
Сьогодні, 20:03
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Гроші спрямують на відновлення, ремонт та реконструкцію медзакладів різного профілю
Шість медичних закладів Полтавської області отримають кошти у рамках «Програми з відновлення України». Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України 11 липня.
Гроші спрямують на відновлення, ремонт та реконструкцію медзакладів різного профілю, у тому числі й тих, які постраждали від війни.
Фінансування з держбюджету виділили таким закладам області:
- педіатричне відділення «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського»;
- реконструкція корпусу «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради»;
- реконструкція терапевтичного корпусу КП «ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського ПОР», Полтавська область;
- реставрація будівлі консультативної поліклініки «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради»;
- капітальний ремонт будівлі КНП Лохвицька міська лікарня, Полтавська область;
- реконструкція КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування», Полтавська область;
У МОЗ розповіли, за понад 15 місяців війни росія пошкодила 1377 об’єктів медзакладів та зруйнувала вщент ще 184 об’єкти. Понад 1,7 млрд гривень виділили з державного бюджету на відновлення медзакладів у 9 областях України. Надалі гроші розподілять місцевим бюджетам.
Автор: Вероніка Білодід
Джерело фото: vilevi/Depositphotos
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