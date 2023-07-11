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Полтавщина отримає гроші на відновлення 6 медзакладів

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 189

 

Гроші спрямують на відновлення, ремонт та реконструкцію медзакладів різного профілю

Шість медичних закладів Полтавської області отримають кошти у рамках «Програми з відновлення України». Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України 11 липня.

Гроші спрямують на відновлення, ремонт та реконструкцію медзакладів різного профілю, у тому числі й тих, які постраждали від війни.

Фінансування з держбюджету виділили таким закладам області:

  • педіатричне відділення «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського»;
  • реконструкція корпусу «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради»;
  • реконструкція терапевтичного корпусу КП «ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського ПОР», Полтавська область;
  • реставрація будівлі консультативної поліклініки «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради»;
  • капітальний ремонт будівлі КНП Лохвицька міська лікарня, Полтавська область;
  • реконструкція КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування», Полтавська область;

У МОЗ розповіли, за понад 15 місяців війни росія пошкодила 1377 об’єктів медзакладів та зруйнувала вщент ще 184 об’єкти. Понад 1,7 млрд гривень виділили з державного бюджету на відновлення медзакладів у 9 областях України. Надалі гроші розподілять місцевим бюджетам.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: vilevi/Depositphotos
Теги: бюджет відновлення медзаклади
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