На Полтавщині 24 територіальні громади створили молодіжні ради

36 територіальні громади Полтавщини прийняли Програму з реалізації молодіжної політики, а в трьох громадах запроваджені молодіжні платформи.
Про це на нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомила начальниця управління молоді та спорту Марина Трохименко.
За її словами, наразі молодіжні ради сформовані у 24 громадах Полтавщини. Нещодавно їх утворили такі територіальні громади:
Марина Трохименко також розповіла, що 19 громад області вже налагодили співпрацю з інститутами громадянського суспільства, але є й громади-аутсайдери в реалізації молодіжної політики:
За результатами наради начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив, що у громадах необхідно посилити роботу в напрямі реалізації молодіжної політики.
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