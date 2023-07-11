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На Полтавщині 24 територіальні громади створили молодіжні ради

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 121

 

Пасуть задніх у реалізації молодіжної політики 14 громад в області

36 територіальні громади Полтавщини прийняли Програму з реалізації молодіжної політики, а в трьох громадах запроваджені молодіжні платформи.

Про це на нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомила начальниця управління молоді та спорту Марина Трохименко.

За її словами, наразі молодіжні ради сформовані у 24 громадах Полтавщини. Нещодавно їх утворили такі територіальні громади:

  • Миргородська;
  • Зіньківська;
  • Кобеляцька;
  • Комишнянська;
  • Козельщинська;
  • Опішнянська;
  • Сенчанська;
  • Великобудищанська;
  • Великорублівська;
  • Омельницька;
  • Лютенська;
  • Мачухівська.

 

Марина Трохименко також розповіла, що 19 громад області вже налагодили співпрацю з інститутами громадянського суспільства, але є й громади-аутсайдери в реалізації молодіжної політики:

  • Гребінківська;
  • Лохвицька;
  • Новосанжарська;
  • Диканська;
  • Опішнянська;
  • Чорнухинська;
  • Семенівська;
  • Шишацька;
  • Кам’янопотоківська;
  • Петрівсько-Роменська;
  • Щербанівська;
  • Великосорочинська;
  • Краснолуцька;
  • Ланнівська.

За результатами наради начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив, що у громадах необхідно посилити роботу в напрямі реалізації молодіжної політики.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: молодь молодіжна політика молодіжна рада молодіжна платформа статистика Полтавська ОВА управління молоді та спорту Марина Трохименко
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