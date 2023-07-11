На Полтавщині 24 територіальні громади створили молодіжні ради

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Пасуть задніх у реалізації молодіжної політики 14 громад в області

36 територіальні громади Полтавщини прийняли Програму з реалізації молодіжної політики, а в трьох громадах запроваджені молодіжні платформи.

Про це на нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомила начальниця управління молоді та спорту Марина Трохименко.

За її словами, наразі молодіжні ради сформовані у 24 громадах Полтавщини. Нещодавно їх утворили такі територіальні громади:

Миргородська;

Зіньківська;

Кобеляцька;

Комишнянська;

Козельщинська;

Опішнянська;

Сенчанська;

Великобудищанська;

Великорублівська;

Омельницька;

Лютенська;

Мачухівська.

Марина Трохименко також розповіла, що 19 громад області вже налагодили співпрацю з інститутами громадянського суспільства, але є й громади-аутсайдери в реалізації молодіжної політики:

Гребінківська;

Лохвицька;

Новосанжарська;

Диканська;

Опішнянська;

Чорнухинська;

Семенівська;

Шишацька;

Кам’янопотоківська;

Петрівсько-Роменська;

Щербанівська;

Великосорочинська;

Краснолуцька;

Ланнівська.

За результатами наради начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив, що у громадах необхідно посилити роботу в напрямі реалізації молодіжної політики.

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