У Кременчуці на Молодіжному зіткнулися BMW і Chevrolet: одного водія госпіталізували — соцмережі

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 273

Поліція з’ясовує обставини аварії

Удень 3 грудня в районі зупинки Керченської у Кременчуці сталася ДТП за участі BMW та Chevrolet. Про це повідомили в соцмережах, там же опублікували фото з місця події. За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення травмувався водій Chevrolet — його госпіталізували.