У Кременчуці на Молодіжному зіткнулися BMW і Chevrolet: одного водія госпіталізували — соцмережі

Удень 3 грудня в районі зупинки Керченської у Кременчуці сталася ДТП за участі BMW та Chevrolet. Про це повідомили в соцмережах, там же опублікували фото з місця події.
За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення травмувався водій Chevrolet — його госпіталізували.
Очевидці стверджують, що перед аварією водій BMW міг маневрувати небезпечно, однак ці обставини ще мають встановити слідчі. Також у соцмережах повідомляють, що учасники ДТП шукають відео моменту зіткнення з реєстраторів.
