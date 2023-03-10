Вчора від COVID-19 щепилися 59 кременчужан

9 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 59 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, що 8 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 60 осіб.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер