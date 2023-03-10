Вчора від COVID-19 щепилися 59 кременчужан

Вчора, 21:32 Переглядів: 137

На вихідних охочих зробити протиковідне щеплення чекають з 8.00 до 13.00 у трьох пунктах вакцинації

9 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 59 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 6;

2 доза – 8;

1 бустерна доза – 30;

2 бустерна доза – 15.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 472 (252 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 061 (218 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 34 464;

2 бустерні дози отримали – 4 518.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що 8 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 60 осіб.