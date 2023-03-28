Як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом за добу стались 4 надзвичайні події. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 27 березня, у Кременчуці з Крюківського мосту стрибнула жінка у воду. Вижила.

Того ж дня, о 18.00, у селі Недогарки на відкритій території згоріло сміття.

Також, 27 березня, о 18.00 горів сухостій поблизу села Юрки.

А о 20.18, у Кременчуці, на вулиці Ігоря Сердюка сталось коротке замкнення. Обійшлось без пожежі.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також, на двох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.



