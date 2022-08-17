У Кременчуці рішенням суду закрили гімназію №19 та можуть закрити ще чотири школи

Окрім неготовності шкіл Кременчука до проведення занять в очному режимі через не підготовку укриттів, деякі навчальні заклади можуть закрити за рішенням суду через порушення правил пожежної безпеки.
Принаймні, одне таке рішення Полтавським окружним адміністративним судом вже ухвалене і стосується воно закриття гімназії №19.
Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій РВА повідомив начальник районного управління ДСНС Сергій Геращенко.
За його словами, після перевірки протипожежної безпеки у навчальних закладах міста фахівцями ДСНС та виявлення грубих порушень у 5 школах відповідні документи були направлені до обласного управління ДСНС. Мова йде про ліцеї №4, 11, 17 та гімназії №19, 31.
За його словами, юридичне управління міськвиконкому подало проти ДСНС зустрічні позови, проте, це ніяк не допомогло у випадку по гімназії №19 і, навряд чи допоможе по іншим навчальним закладам.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер