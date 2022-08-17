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Кременчук, Надзвичайні новини, Освіта

У Кременчуці рішенням суду закрили гімназію №19 та можуть закрити ще чотири школи

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 898 Коментарів: 1

 

Причиною закриття шкіл є порушення правил пожежної безпеки

Окрім неготовності шкіл Кременчука до проведення занять в очному режимі через не підготовку укриттів, деякі навчальні заклади можуть закрити за рішенням суду через порушення правил пожежної безпеки.

Принаймні, одне таке рішення Полтавським окружним адміністративним судом вже ухвалене і стосується воно закриття гімназії №19.

Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій РВА повідомив начальник районного управління ДСНС Сергій Геращенко.

За його словами, після перевірки протипожежної безпеки у навчальних закладах міста фахівцями ДСНС та виявлення грубих порушень у 5 школах відповідні документи були направлені до обласного управління ДСНС. Мова йде про ліцеї №4, 11, 17 та гімназії №19, 31.

- Позови до суду подавали фахівці юрвідділу обласного управління ДСНС по нашим матеріалам і у судовому процесі ми безпосередньої участі не приймаємо. Але знаю, що одне рішення суду по гімназії №19 вже ухвалено і навчальний заклад закритий до усунення усіх порушень правил пожежної безпеки. Судовий розгляд по іншим навчальним закладам ще триває, - зазначив Сергій Геращенко.

За його словами, юридичне управління міськвиконкому подало проти ДСНС зустрічні позови, проте, це ніяк не допомогло у випадку по гімназії №19 і, навряд чи допоможе по іншим навчальним закладам.

- Для обладнання центральної сигналізації та виконання інших робіт щодо приведення приміщень навчальних закладів до вимог відповідних норм щодо протипожежної безпеки треба виділяти кошти з міського бюджету та виконувати ці роботи до початку навчального року. Місцева влада замість цього вирішила з нами судитись, - зауважив Сергій Геращенко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук ДСНС школи судове рішення
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Коментарі: 1

46
BS:
Сьогодні, 17:09

А інші школи? Жодна кременчуцька школа не відповідає пожежним нормам і з року в рік на це закривали очі і у виконкомі і у МНС (в тому числі і сьогоднішні "керівники").

Чому ж саме зараз почали судитися?

За минулі роки потихеньку можна було привести в порядок всі питання по поженій безпеці в закладах освіти, але ніколи на це не планували грошей! Краще квіточок з деревами насадити, бо це півміста побачить і оцінить, а за сигналізацію максимум працівники школи знатимуть...rage


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