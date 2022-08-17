Хокеїст «Кременчука» Олексій Ворона став гравцем польського «Подхале»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 74

Клуб «Подхале» був першим серед спортивних клубів Польщі, який висловився на підтримку України після того, як на нас напали русійські окупанти

Нападник збірної України та хокейного клубу «Кременчук» Олексій Ворона підписав контракт на один сезон із польським клубом «Подхале» з Нового Тарґа. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Ворона народився в Києві і є вихованцем двох хокейних шкіл – «Крижинки» та «Сокола». Правда, ще 16-річним Олексій виїхав зі столиці до Кременчука на Полтавщині і почав виступати за місцевий клуб у Відкритому чемпіонаті Білорусі серед юнаків. Повернувшись наступного року до Києва, Ворона допоміг «Крижинці» стати чемпіоном України U20, ставши найкращим асистентом турніру – 12 передач у 20-ти матчах.

Взимку 2015 Ворона перебрався в Словаччину, де впродовж двох років виступав за юнацьку і молодіжну команди «Міхаловце». У сезоні-2015/2016 Олексій перетинався зі своїм новим тренером – наставником «Подхале» Юраєм Файтом. Тоді досвідченому нападникові було 40 і його багата на події кар’єра гравця завершувалася виступами за дорослу команду «Міхаловце», за яку він колись розпочинав грати професійно.

Після Словаччини Ворона повернувся в Україну і почав виступати за найбагатший на той час клуб нашої держави – «Донбас». Правда, в сезоні-2016/2017 Олексій зіграв за донеччан лише 7 матчів і відправився в оренду в «Кривбас». Допомігши криворізькій команді вийти в плей-оф, наступного року нападник повернувся в «Донбас» і став з командою чемпіоном України.

А з літа 2018-го Ворона вдруге переїхав у Кременчук. Цього разу – надовго, на цілих чотири сезони. З командою Олександра Савицького Олексій двічі вигравав бронзу чемпіонатів України (2019, 2021), срібло в незавершеній першості-2021/2022. А влітку 2020-го «Кременчук» й узагалі піднявся на вершину, здолавши у фінальній серії «Донбас». За підсумками регулярного чемпіонату в тому чемпіонському сезоні Ворона став найкращим асистентом ліги – 38 передач у 39-ти матчах.

Взагалі, Ворона зі своєю технічною манерою гри трохи вибивався з шаблонного для гравців «Кременчука» образу брутальних чоловіків. Проте одначе був у тренера Савицького на хорошому рахунку.

«Я намагався змінитися і почати частіше грати в силовій манері, – каже Олексій. – Не знаю, вийшло чи ні. Побачимо у цьому сезоні. Так чи інакше, у мене є свій стиль гри, якого я притримуюся. Але трохи жорсткості не завадить».

«Взагалі, хотів би подякувати «Кременчуку» за ці чотири роки, – додає гравець. – Так, були хороші моменти, були погані. Але все ж це був досить довгий етап моєї кар’єри. Колектив і дух, який ми мали у роздягальні, залишиться в пам’яті надовго».

За збірні України всіх вікових категорій Ворона виступає, починаючи з 2014 року. Він грав на двох юнацьких чемпіонатах світу (2014, 2015), трьох молодіжних (2015, 2016, 2017), а з 2019 року постійно отримує виклики з національної збірної. В тому ж 2019-му Олексій відіграв за Україну в трьох матчах олімпійської кваліфікації до Пекіна-2022, а цьогоріч навесні вперше виступив на дорослому чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, де відзначився голом і двома асистами в чотирьох матчах.

Тепер у кар’єрі Ворони – нова сторінка. Заснований у 1932 році клуб «Подхале» з Нового Тарґа – один із найстаріших і найтитулованіших у Польщі. Команда 19 разів здобувала титул чемпіона країни. Попередній сезон склався для «Подхале» невдало. За підсумками регулярного чемпіонату команда стала дев’ятою і не вийшла в плей-оф. Власне, щоб змінити ситуацію на краще, керівництво клубу запросило нового тренера – вище згадуваного Юрая Файта, котрий раніше працював асистентом наставника в «Дуклі» з Міхаловце. Допомагатимуть Юраєві його земляк Марсель Скокан і фінський фахівець Алексі Яяскяляйнен, який тренуватиме воротарів.

Ворона буде одним із двох іноземців у складі «Подхале». Інший – 18-річний білоруський нападник Марат Сорока, для якого цей сезон буде вже другим у складі «жовто-небесно-червоних».

«Польської мови я поки не знаю, – каже Ворона. – Але повністю розумію словацьку і спілкуюся англійською, тому, в принципі, адаптація відбувається легше, ніж це могло б бути. Жодного з гравців досі особисто не знав. Найкраще знайомитися під час тренувань та ігор. Зараз передсезонні збори тут немає ані українців, ні поляків, ні словаків. Ми зараз важко працюємо, тому не відчуваю нічого, навіть ніг».

Зауважимо, що клуб «Подхале» був першим серед спортивних клубів Польщі, який висловився на підтримку України після того, як на нас напали русійські окупанти на світанку 24 лютого. Хокеїсти з Нового Тарґа вдяглися в сині і жовті джерсі, зробили командну світлину в тонах нашого прапора. Фото було розміщене на офіційних сторінках клубу з підписом українською: «Ukraina, ми з вами!»

Ворона буде 5 українцем за історію клубу «Подхале». До нього за «жовто-небесно-червоних» виступали нападники Сергій Земченко (1990-1991), Віталій Семенченко (1997-1999), Сергій Вітер (1999-2001) і оборонець Володимир Алексюк (2015-2016).

35-річний Алексюк виступатиме в Польщі й у цьому сезоні. В складі «Енерґи» з Торуні, де окрім нього буде ще троє українців – оборонець Дмитро Ігнатенко, нападники Ілля Кореннчук та Іван Савченко, екс-партнер Ворони за «Кременчуком». Ще один колишній бомбардир «Кременчука» Андрій Денискін уклав трирічний контракт з «Унією» з Освенцима. За цю команду він гратиме разом із оборонцем Пилипом Пангеловим-Юлдашевим і нападником Павлом Падакіним. За «Заґлембе» з Сосновця гратимуть оборонець Віталій Андрейків, нападники Дмитро Даниленко і Микита Буценко. Ще ніколи польська Екстракляса не була українською аж настільки. Як відомо, за рішенням Польської федерації хокею, українці на час війни не вважатимуться легіонерами в їх національному чемпіонаті.

- Буде приємно побачитись з усіма нашими хлопцями у чемпіонаті Польщі і подивитися, хто як адаптувався, який внесок вони будуть робити у виступи своїх нових команд, – підсумовує Ворона.