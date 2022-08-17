Боєць ЗСУ з Полтавщини знищив в одному бою 8 цілей

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 163

Боєць Збройних сил України Сергій із Полтавщини захищає Україну з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Він спочатку захищав Київську область, згодом Харківську, а зараз перебуває на одному із найгарячіших напрямків.

Його позивний Воїн. І він справедливий. Цей справжній герой України вже знищив багато танків, БМП, БТР, БРДМ, вантажівок із БК та окупантами. В одному з боїв вразив одразу 8 одиниць ворожої техніки, здебільшого танки…

Його військова спеціалізація – птурист. Воїн в основному працював на вітчизняній Стугні, яка б’є максимум на 5,5 км. Але періодично бере в руки і Джавеліни, і теж дуже вдало.

Сергія нагородили відзнакою «Хрест бойових заслуг».