Споживачів ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» просять заплатити за спожитий газ та обрати нового постачальника

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 695

З 1 серпня ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» припинла постачати природний газ побутовим споживачам та відомчому житлу. Як повідомляє пресслужба КГ_Груп, компанія не зможе цього робити за цінами, що діяли з 1 травня 2022 року на ліцензованій території ПрАТ «Кременчукгаз».

Всі споживачі, які уклали заяву-приєднання з ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг», перейдуть до постачальника останньої надії (ПОН).

У компанії зауважують, що споживачі до 1 вересня повинні визначитися із своїм новим постачальником та підписати з ним заяву приєднання.

У той же час ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» просить розрахуватися за вже поставлений газ у липні, попри те, що у загальних квитанціях, що формуються для оплати за комунальні послуги в липні інформація по нарахуванням відсутня.

Для цього потрібно звернутись у каси міста або самостійно сформувати квитанції через особистий кабінет на сайті підприємства.

Зазначимо, що станом на 31 липня ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» постачало природний газ близько 40 тисячам побутових споживачів.