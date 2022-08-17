Резніков розповів, яких військових потребує українська армія

Мобілізації до Збройних сил України підлягають конкретні фахівці, а збільшення загальної кількості особового складу армії наразі не потрібно. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», пише Українська правда.
За словами міністра оборони, сьогодні мобілізаційні потреби задовольняються через пошук конкретних фахівців.
Він також зазначив, що до лав української армії мобілізовано досить багато людей. Нині потрібні насамперед певні спеціалісти - оператори БПЛА, айтішникиі, зв’язківці, артилеристи та інші. Зокрема потрібні фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту, які зараз отримують Сили оборони.
Нагадаємо, днями Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні та загальну мобілізацію.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер