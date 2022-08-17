Резніков розповів, яких військових потребує українська армія

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 462

Мобілізації до Збройних сил України підлягають конкретні фахівці, а збільшення загальної кількості особового складу армії наразі не потрібно. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», пише Українська правда.

За словами міністра оборони, сьогодні мобілізаційні потреби задовольняються через пошук конкретних фахівців.

- Завдання стосовно мобілізації визначаються Генштабом - там оцінюють кількість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій, оцінюють втрати… Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв… Але наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців, - сказав він.

Він також зазначив, що до лав української армії мобілізовано досить багато людей. Нині потрібні насамперед певні спеціалісти - оператори БПЛА, айтішникиі, зв’язківці, артилеристи та інші. Зокрема потрібні фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту, які зараз отримують Сили оборони.

Нагадаємо, днями Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні та загальну мобілізацію.

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