Кременчужан запрошують у веломандрівку

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 241

Велоподія року - веломандрівка до Нагірного Кіровоградської області. Захід відбудеться у неділю 21 серпня.

Місце збору: велопарковка біля Маркетопт (вул. Івана Приходька, 86/1).

Час збору: 8.00 (без запізнень).

Загальна дистанція прогулянки: ~ 45 миль.

Не забувайте про необхідність мати при собі паспорт.

Звернуть увагу: прогулянка відбудеться за сприятливих погодних умов. Слідкуйте за анонсами у групі Велосипедисти Кременчука.