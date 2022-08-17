Кременчужан запрошують у веломандрівку

Велоподія року - веломандрівка до Нагірного Кіровоградської області. Захід відбудеться у неділю 21 серпня.
Місце збору: велопарковка біля Маркетопт (вул. Івана Приходька, 86/1).
Час збору: 8.00 (без запізнень).
Загальна дистанція прогулянки: ~ 45 миль.
Не забувайте про необхідність мати при собі паспорт.
Звернуть увагу: прогулянка відбудеться за сприятливих погодних умов. Слідкуйте за анонсами у групі Велосипедисти Кременчука.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер